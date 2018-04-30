Метеоновости
В период с 20 часов 30 апреля (понедельник) до 2 часов 1 мая (вторник) в северо-западных и центральных районах республики ожидаются грозы.
В Минске гроза ожидается в период с 22 часов 30 апреля (понедельник) до 2 часов 1 мая (вторник).
Грозовая обстановка сохранится в течение ночи 1 мая.
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▪ Опубликовано 30.04.18 | синоптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32225
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