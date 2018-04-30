В период с 20 часов 30 апреля (понедельник) до 2 часов 1 мая (вторник) в северо-западных и центральных районах республики ожидаются грозы.

В Минске гроза ожидается в период с 22 часов 30 апреля (понедельник) до 2 часов 1 мая (вторник).

Грозовая обстановка сохранится в течение ночи 1 мая.



Оранжевый уровень опасности.