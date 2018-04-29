Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 29 апреля Переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер южный умеренный. Максимальная температура воздуха +19.. +25, по югу +26.. +28. В Минске сегодня: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха утром +8.. +10°С, днем +21.. +23°С, вечером +16.. +18°С.

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▪ Опубликовано 29.04.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32219 | Новости в RSS.

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