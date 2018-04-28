На реках Щара, Нарев, Уборть пойменные земли освободятся от паводковых вод

В истекшие сутки на Днепре у г. Лоев сформировался максимум весеннего половодья, здесь отмечается ровный ход уровня воды. Спад уровней воды с интенсивностью 1-17 см за сутки наблюдается на Западной Двине, Немане, Днепре, Березине, Соже и Припяти. Рост уровней воды (обусловленный выпадением осадков) наблюдается на Вилии, отдельных притоках Западного Буга и Березины с суточной интенсивностью 1-26 см. Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму в бассейнах рек Немана, Западного Буга, Днепра, Березины, Сожа и Припяти.

На Припяти у г. Петриков уровень воды превышает опасную высокую отметку на 15 см, здесь происходит спад уровня воды с суточной интенсивностью 4 см.

Температура воды в реках и в водоемах составляет +8.1..+15°С.

В ближайшую пятидневку на реках будет отмечаться в основном спад уровней воды. На Припяти у г. Петриков уровень воды опустится ниже опасной высокой отметки. Пойменные земли освободятся от паводковых вод на притоке Немана реке Щара у г. Слоним, притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, притоке Припяти реке Уборть у д. Краснобережье.