Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 28 апреля Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня местами по северо-западу страны возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер южный умеренный. Максимальная температура воздуха +14.. +20°С, по юго-западу республики +21 ..+23°С. В Минске сегодня: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха утром +6.. +8 °С, днем +15.. +17°С, вечером +16.. +14°С.

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▪ Опубликовано 28.04.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32215 | Новости в RSS.

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