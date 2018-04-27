На Немане и реке Остер пойменные земли освободятся от паводковых вод

В истекшие сутки на Днепре у г. Могилев сформировался максимум весеннего половодья, здесь отмечается спад уровня воды. Рост уровней воды наблюдается на Днепре у г. Лоев и Немане у г. Гродно с суточной интенсивностью 1 см и 11 см соответственно. Спад уровней воды с интенсивностью 1-16 см за сутки наблюдается на большем протяжении Днепра и Немана, а также на Западной Двине, Вилии, Западном Буге, Березине, Соже и Припяти. Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму в бассейнах рек Немана, Западного Буга, Днепра, Березины, Сожа и Припяти.

На Припяти у г. Петриков уровень воды превышает опасную высокую отметку на 19 см, здесь происходит спад уровня воды с суточной интенсивностью 4 см.

Температура воды составляет в реках +8.3..+15°С и в водоемах +8.2..+13°С.

В ближайшие дни на реках будет отмечаться в основном спад уровней воды. На Немане у д. Белица и притоке Сожа реке Остер у д. Ходунь пойменные земли освободятся от паводковых вод.