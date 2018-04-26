На реках будет отмечаться спад уровней воды весеннего половодья

В истекшие сутки на Соже у г. Гомель сформировался максимум весеннего половодья, здесь отмечается ровный ход уровня воды. Рост уровней воды весеннего половодья сохраняется на Днепре у г. Могилев и г. Лоев с интенсивностью 2-3 см за сутки. На остальном протяжении Днепра, а также на Западной Двине, Немане, Вилии, Западном Буге, Березине, Соже и Припяти наблюдается спад уровней воды с интенсивностью 1-18 см за сутки. Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму в бассейнах рек Немана, Западного Буга, Днепра, Березины, Сожа и Припяти.

На Припяти у г. Петриков уровень воды превышает опасную высокую отметку на 23 см, здесь происходит спад уровня воды с суточной интенсивностью 4 см.

Температура воды в реках и водоемах составляет +8,2..+16°С.

В ближайшие сутки на реках будет отмечаться в основном спад уровней воды весеннего половодья. На притоке Припяти реке Пина вода войдет в русло.