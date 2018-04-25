Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы

26 апреля погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.

Облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный порывистый, местами сильный порывистый. Минимальная температура воздуха ночью в пределах от +5°С до +11°С, в юго-восточных районах республики до +13°С, максимальная днем +12..+18°С.

26-27 апреля погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, и влажные неустойчивые воздушные массы.

26 апреля на большей части ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный умеренный, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+11°С, максимальная днем +12..+18°С; по юго-востоку ночью +12..+13°С, днем местами +19..+20°С.

27 апреля ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, максимальная днем +10..+17°С.

27 апреля погодные условия на территории Беларуси в основном будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, и неустойчивые воздушные массы.

28 апреля наша страна окажется в области повышенного атмосферного давления, лишь ночью по северо-востоку, а днем по северо-западу республики скажется влияние неустойчивой воздушной массы.