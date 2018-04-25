На Днепре и Соже сохраняется небольшой рост уровней воды весеннего половодья

В настоящее время на Днепре у г. Могилев и г. Лоев, Соже у г. Гомель сохраняется небольшой (1-2 см за сутки) рост уровней воды весеннего половодья. На остальном протяжении Днепра и Сожа, а также на Западной Двине, Немане, Вилии, Западном Буге, Березине и Припяти наблюдается спад уровней воды с интенсивностью в основном 1-22 см за сутки. Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму в бассейнах рек Немана, Западного Буга, Днепра, Березины, Сожа и Припяти.

На Припяти у г. Петриков уровень воды превышает опасную высокую отметку на 27 см, здесь происходит спад уровня воды с суточной интенсивностью 3 см. Температура воды в реках и водоемах составляет +8,1..+16°С.

В ближайшие дни на реках будет отмечаться в основном спад уровней воды.