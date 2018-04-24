На большей части территории дожди, в отдельных районах грозы

25 апреля погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие кратковременные дожди. Днем на большей части территории дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +5..+11°С, во второй половине дня повысится до +12..+18°С, по югу +19..+22°С. Атмосферное давление будет падать.

26-27 апреля погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, и влажные неустойчивые воздушные массы.

26 апреля на большей части ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный умеренный, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+11°С, максимальная днем +12..+18°С; по юго-востоку ночью +12..+13°С, днем местами +19..+20°С.

27 апреля ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, максимальная днем +10..+17°С.