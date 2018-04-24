На Соже у г. Гомель закончится формирование максимального уровня воды весеннего половодья

В настоящее время на Днепре на участке Орша-Могилев и у г. Лоев, Соже у г. Гомель продолжается рост уровней воды весеннего половодья с интенсивностью 1-3 см за сутки. На остальном протяжении Днепра и Сожа, а также на Западной Двине, Немане, Вилии, Западном Буге, Березине и Припяти наблюдается спад уровней воды с интенсивностью в основном 1-19 см за сутки. Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму в бассейнах рек Немана, Западного Буга, Днепра, Березины, Сожа и Припяти.

Уровень воды превышает опасную высокую отметку на Припяти у г. Петриков, здесь происходит стабильный спад уровня воды.

Температура воды в реках и водоемах составляет +7,8..+16°С.

В ближайшие дни на большинстве рек спад уровней воды сохранится, на Соже у г. Гомель закончится формирование максимального уровня воды весеннего половодья.