Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 24 апреля Облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине республики пройдут кратковременные дожди. По юго-востоку в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +11..+17°С, по юго-западу страны +18 ..+20 °С. В Минске сегодня: в первой половине дня небольшой кратковременный дождь (вероятность дождя 60-70%). Температура воздуха :утром +7.. +9°С, днем +14.. +16°С, вечером +13.. +15°С.

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▪ Опубликовано 24.04.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32191 | Новости в RSS.

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