Погодные условия будут определять атмосферные фронты и влажные неустойчивые воздушные массы

24 апреля погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории, а днем преимущественно по восточной половине республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ветер южный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +2..+8°С, во второй половине дня повысится до +11..+17°С; по юго-западу страны в ночные и утренние часы +9..+12°С, в разгар дня +18..+20°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.

25-26 апреля на погодные условиятерритории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, и влажные неустойчивые воздушные массы.

25 апреля на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывистый,по Витебской области в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +4..+11°С, во второй половине дня повысится до +10..+17°С, по югу до +18..+22°С.

26 апреля на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +4..+11°С, по юго-востоку не ниже +13°С; во второй половине дня повысится до +12..+18°С, в южных районах местами до +20°С.