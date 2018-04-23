Прогноз погоды на день 23 апреля

Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по западу республики кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +10.. +16°C, в юго-западных районах до +18°C.

В Минске:без осадков. Температура воздуха утром +4.. +6°C, днем +13.. +15°C, вечером +8.. +10°C.