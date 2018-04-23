Метеоновости
Прогноз погоды на день 23 апреля
Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по западу республики кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +10.. +16°C, в юго-западных районах до +18°C.
В Минске:без осадков. Температура воздуха утром +4.. +6°C, днем +13.. +15°C, вечером +8.. +10°C.
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▪ Опубликовано 23.04.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32187 | Новости в RSS.
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