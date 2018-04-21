Ночью и утром 22 апреля (воскресенье) по Витебской, Могилевской и северо-востоку Минской области сохранится ветер порывами до 15-20 м/с. 22 апреля (воскресенье) по городу сохранится ветер порывами до 12-14 м/с.

Оранжевый уровень опасности.