Метеоновости
Ночью и утром 22 апреля (воскресенье) по Витебской, Могилевской и северо-востоку Минской области сохранится ветер порывами до 15-20 м/с. 22 апреля (воскресенье) по городу сохранится ветер порывами до 12-14 м/с.
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▪ Опубликовано 21.04.18 | синоптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32182
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