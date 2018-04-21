Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 21 апреля Переменная облачность. В основном по северо-восточной половине страны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный на большей части территории республики сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +15..+21°C, по югу до +24°C. В Минске без существенных осадков (вероятность 5-10%). Ветер западный, северо-западный сильный порывистый. Температура воздуха утром +10..+12°C, днем +18..+20°C, вечером +12..+15°C.

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▪ Опубликовано 21.04.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32181 | Новости в RSS.

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