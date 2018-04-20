Местами утром и днем пройдут кратковременные дожди

21 апреля ночью погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Утром и днем скажется влияние фронтального раздела от циклона с центром над Вологодской областью. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем в основном по северо-восточной половине страны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью порывистый, утром и днем на большей части территории республики сильный порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +6..+12°С, во второй половине дня повысится до +15..+21°С, по югу до +24°С. Атмосферное давление ночью и утром будет падать, днем расти.

22 апреля Беларусь окажется под влиянием прохладной неустойчивой воздушной массы, поступающей с северо-запада Европы. Ночью без осадков, утром и днем преимущественно по северо-восточной половине республики пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+8°С, максимальная днем +8..+15°С, по юго-западу +16..+18°С.

23 апреля территория нашей страны в основном будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной в прохладной воздушной массе, в дневные часы в крайних западных районах Беларуси скажется влияние фронтального раздела. Преимущественно без осадков, лишь днем в крайних западных районах страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от -1°С по крайнему северо-востоку до +6°С по юго-западу республики; максимальная днем +9..+16°С, по юго-западу +17..+20°С.