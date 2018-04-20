Площади затопления пойменных земель будут постепенно уменьшаться

Продолжается рост уровней воды весеннего половодья на Днепре у г. Орша и на участке Речица-Лоев, Соже у г. Гомель с интенсивностью 1-9 см за сутки. На остальном протяжении Днепра и Сожа, а также на Западной Двине, Немане, Вилии, Западном Буге, Березине и Припяти наблюдается спад уровней воды с интенсивностью 1-26 см за сутки. На большинстве рек уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.

Уровень воды превышает опасную высокую отметку на Припяти у г. Петриков.

Уровни воды близки к опасным высоким отметкам на притоке Немана реке Щара у г. Слоним, Березине у г. Бобруйск, Припяти у д. Черничи и г. Мозырь, ее притоках реке Случь у д. Ленин и реке Цна у д. Дятловичи, притоке Сожа реке Проня у д. Летяги, однако здесь происходит стабильный спад уровней воды.

Температура воды в реках и водоемах составляет +7,0..+15°С.

В ближайшие дни на большинстве рек будет происходить спад уровней воды, площади затопления пойменных земель будут постепенно уменьшаться.