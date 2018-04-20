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Площади затопления пойменных земель будут постепенно уменьшаться
Продолжается рост уровней воды весеннего половодья на Днепре у г. Орша и на участке Речица-Лоев, Соже у г. Гомель с интенсивностью 1-9 см за сутки. На остальном протяжении Днепра и Сожа, а также на Западной Двине, Немане, Вилии, Западном Буге, Березине и Припяти наблюдается спад уровней воды с интенсивностью 1-26 см за сутки. На большинстве рек уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.
Уровень воды превышает опасную высокую отметку на Припяти у г. Петриков.
Уровни воды близки к опасным высоким отметкам на притоке Немана реке Щара у г. Слоним, Березине у г. Бобруйск, Припяти у д. Черничи и г. Мозырь, ее притоках реке Случь у д. Ленин и реке Цна у д. Дятловичи, притоке Сожа реке Проня у д. Летяги, однако здесь происходит стабильный спад уровней воды.
Температура воды в реках и водоемах составляет +7,0..+15°С.
В ближайшие дни на большинстве рек будет происходить спад уровней воды, площади затопления пойменных земель будут постепенно уменьшаться.
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▪ Опубликовано 20.04.18 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32179
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