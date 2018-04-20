Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 20 апреля Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Максимальная температура воздуха +14.. +19°C, по западу до +21°C. В Минске: без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха утром +6..+8°C, днем +16.. +18°C, вечером +14.. +16°C.

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▪ Опубликовано 20.04.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32177 | Новости в RSS.

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