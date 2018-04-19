Усиление ветра и в пятницу без существенных осадков

20 апреля погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный умеренный, ночью порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью понизится до +2..+8°С, максимальная днем в основном составит +13..+19°С, по западу страны воздух прогреется до +21°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем слабо падать.

В ночь на 21 апреля Беларусь в основном останется в поле повышенного атмосферного давления, днем начнет распространятся влияние фронтального раздела, смещающегося с Балтийского моря. Поэтому ночью по северу, днем преимущественно по северо-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, ночью местами, утром и днем на большей части территории республики сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит +6..+11°С, днем начнет холодать и разбежка дневных максимумов распределится от +13°С по северу до +24°С по югу республики.

22 апреля Беларусь окажется под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с севера Балтийского моря, и прохладной неустойчивой воздушной массы. Преимущественно по северо-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью понизится до +2..+7°С, днем в основном составит +8..+15°С, лишь по юго-западу страны теплее: +16..+18°С.