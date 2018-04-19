Продолжится спад уровней воды

В результате поступления воды с верховья реки на Днепре у г. Орша возобновился рост уровней воды весеннего половодья. Продолжается рост уровней воды на Днепре на участке Речица-Лоев и Соже у г. Гомель с интенсивностью 2-10 см за сутки. На остальном протяжении Днепра и Сожа, а также на Западной Двине, Немане, Вилии, Западном Буге, Березине и Припяти наблюдается спад уровней воды с интенсивностью 1-23 см за сутки. На большинстве рек уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.

Уровни воды превышают опасные высокие отметки на Припяти у г. Петриков, ее притоке реке Случь у д. Ленин и притоке Сожа реке Проня у д. Летяги.

Уровни воды близки к опасным высоким отметкам на притоке Немана реке Щара у г. Слоним, Березине у г. Бобруйск, Припяти у д. Черничи и г. Мозырь, ее притоке реке Цна у д. Дятловичи.

Температура воды в реках и водоемах повысилась и составляет +7,1..+15°С.

В ближайшие дни на большинстве рек будет происходить спад уровней воды, на притоке Припяти реке Случь у д. Ленин уровень воды опустится ниже опасной высокой отметки.