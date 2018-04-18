 

Метеоновости

  Наблюдающийся в отдельных районах республики порывистый ветер в период с 14 часов 30 мин. до 18 часов 18 апреля (среда) распространится на большую часть территории страны. Ветер порывами 15-18 м/с сохранится до конца дня.
По г. Минску: В период с 14 часов 30 мин. до 18 часов 18 апреля (среда) по городу ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с, которое сохранится до конца дня.

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 18.04.18 | синоптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32169

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