Наблюдающийся в отдельных районах республики порывистый ветер в период с 14 часов 30 мин. до 18 часов 18 апреля (среда) распространится на большую часть территории страны. Ветер порывами 15-18 м/с сохранится до конца дня.

По г. Минску: В период с 14 часов 30 мин. до 18 часов 18 апреля (среда) по городу ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с, которое сохранится до конца дня.

Оранжевый уровень опасности.