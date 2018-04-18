На реках будет происходить в основном спад уровней воды

Рост уровней воды весеннего половодья продолжается на Днепре на участке Речица-Лоев и Соже у г. Гомель с интенсивностью 4-10 см за сутки. На остальном протяжении Днепра и Сожа, а также на Западной Двине, Немане, Вилии, Западном Буге, Березине и Припяти наблюдается в основном спад уровней воды с интенсивностью 1-27 см за сутки. На большинстве рек уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.

Уровни воды превышают опасные высокие отметки на Припяти у г. Петриков, ее притоке реке Случь у д. Ленин и притоке Сожа реке Проня у д. Летяги.

Уровни воды близки к опасным высоким отметкам на притоке Немана реке Щара у г. Слоним, Березине у г. Бобруйск, Припяти у д. Черничи и г. Мозырь, ее притоке реке Цна у д. Дятловичи.

Температура воды в реках и водоемах повысилась и составляет +6,4..+15°С.

В ближайшие дни на реках будет происходить в основном спад уровней воды, формирование максимумов весеннего половодья продолжится в нижнем течении Днепра и Сожа.