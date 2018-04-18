Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 18 апреля Облачно с прояснениями. Преимущественно по северо-восточной половине кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Максимальная температура воздуха +10.. +16°С, в южных районах до +18°С. В Минске сегодня: кратковременный дождь (вероятность дождя 50-60%), возможна гроза. Температура воздуха утром +7.. +9°С, днем +12.. +14°С, вечером +12.. +14°С.

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▪ Опубликовано 18.04.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32163 | Новости в RSS.

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