Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 16 апреля. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +19.. +24°С, по юго-западу +25.. +27°С. В Минске сегодня: без осадков. Температура воздуха утром +9.. +11°С, днем +21.. +23°С, вечером +16.. +18°С.

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▪ Опубликовано 16.04.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32159 | Новости в RSS.

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