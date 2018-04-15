Метеоновости
Прогноз погоды на день 15 апреля.
Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по востоку республики кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +16.. +21°С, по юго-западу +22.. +24°С. В Минске сегодня: без осадков. Температура воздуха утром +8.. +10°С, днем +18.. +20°С, вечером +13.. +15°С.
Поделиться новостью «Прогноз погоды на день 15 апреля.»
▪ Опубликовано 15.04.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32158 | Новости в RSS.
▪ Условия републикации «Прогноз погоды на день 15 апреля.».
Новости на старой версии сайта: Прогноз погоды на день 15 апреля..