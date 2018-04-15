Прогноз погоды на день 15 апреля.

Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по востоку республики кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +16.. +21°С, по юго-западу +22.. +24°С. В Минске сегодня: без осадков. Температура воздуха утром +8.. +10°С, днем +18.. +20°С, вечером +13.. +15°С.