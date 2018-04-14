Тепло и кратковременные дожди

15 апреля ночью и утром территория Беларуси будет находиться под влиянием фронтального раздела, днем погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Ночью и утром на большей части территории, днем по востоку республики кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +5..+10°С, по северо-востоку до +1..+4°С, во второй половине дня повысится до +16..+21°С, по юго-западу до +22..+24°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

16 апреля Беларусь окажется под влиянием теплой и неустойчивой воздушной массы, поступающей с Западной Европы. Ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем +18..+23°С, по юго-западу до +25°С.

17 апреля погоду будет определять фронтальный раздел, смещающийся с юго-запада Европы. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по южной половине страны кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +13..+19°С, по югу республики +20..+22°С.