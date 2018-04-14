На реках будут отмечаться колебания уровней воды с тенденцией к понижению

Рост уровней воды весеннего половодья продолжается на большем протяжении Березины и Сожа, а также на Днепре на участке Жлобин-Лоев с интенсивностью 1-10 см за сутки. Колебания уровней воды отмечаются на реках бассейнов Западной Двины, Немана и Припяти с интенсивностью 1-24 см за сутки. Спад уровней воды наблюдается на реках Вилия и Западный Буг с интенсивностью 1-8 см за сутки. На большинстве рек уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.

Уровни воды превышают опасные высокие отметки на Припяти у д. Черничи и г. Петриков, ее притоке реке Случь у д. Ленин и притоке Сожа реке Проня у д. Летяги.

Уровни воды близки к опасным высоким отметкам на Немане у г. Столбцы и его притоке реке Щара у г. Слоним, Днепре у г. Жлобин и его притоке реке Друть у д.Городище, Березине у г. Борисов и г. Бобруйск, Припяти у г. Мозырь, ее притоках реках Цна у д. Дятловичи и Уборть у д. Краснобережье.

Температура воды в реках и водоемах составляет 3,4-14,0 °С.

В ближайшие дни на реках будут отмечаться колебания уровней воды с тенденцией к понижению.