Уровни воды превышают опасные высокие отметки на Припяти, реках Случь и Проня

Рост уровней воды весеннего половодья сохраняется на Березине с суточной интенсивностью до 5 см за сутки, на большем протяжении Западной Двины – до 16 см, Днепра – до 8 см и Сожа – до 16 см. Колебания уровней воды наблюдаются на реках бассейнов Немана, Вилии, Западного Буга и Припяти с интенсивностью 1-7 см за сутки. На большинстве рек уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.

Уровни воды превышают опасные высокие отметки на Припяти у д. Черничи и г. Петриков, ее притоке реке Случь у д. Ленин и притоке Сожа реке Проня у д. Летяги.

Уровни воды близки к опасным высоким отметкам на Немане у г. Столбцы и его притоке реке Щара у г. Слоним, Днепре у г. Жлобин и его притоке реке Друть у д.Городище, Березине у г. Борисов и г. Бобруйск, Припяти у г. Мозырь, ее притоках реках Цна у д. Дятловичи и Уборть у д. Краснобережье.

Температура воды в реках и водоемах составляет 3-13°C.

В ближайшие дни сохранится рост уровней воды весеннего половодья на большем протяжении Западной Двины, Днепра, Березины и Сожа, а на притоках указанных выше рек, также на реках Неман, Вилия, Западный Буг и Припять будут отмечаться колебания уровней воды.