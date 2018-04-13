Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 13 апреля Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточный умеренный до порывистого. Максимальная температура воздуха +13.. +18°С, по юго-западу +19.. +22°С. В Минске сегодня: без осадков. Температура воздуха утром +4.. +6°С, днем +14.. +16°С, вечером +12.. +14°С.

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▪ Опубликовано 13.04.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32147 | Новости в RSS.

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