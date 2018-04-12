Температура воды в реках и водоемах составляет 2-14°C

Рост уровней воды весеннего половодья сохраняется на Западной Двине с суточной интенсивностью до 24 см за сутки, Днепре – до 12 см, Березине – до 6 см, Соже – до 15 см. Колебания уровней воды (1-7 см за сутки) наблюдаются на Немане, Вилии и Западном Буге. Спад уровней воды (1-4 см за сутки) отмечается на всем протяжении Припяти и ее притоках. На большинстве рек уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.

Уровни воды превышают опасные высокие отметки на Припяти у д. Черничи и г. Петриков, ее притоке реке Случь у д. Ленин и притоке Сожа реке Проня у д. Летяги.

На реке Неман у г. Столбцы уровень воды 11 апреля (в срок наблюдения 20.00 час.) достиг опасного высокого значения, однако в настоящее время здесь наблюдается спад уровня воды.

Уровни воды близки к опасным высоким отметкам на Немане у г. Столбцы и его притоке реке Щара у г. Слоним, Днепре у г. Жлобин и его притоке реке Друть у д.Городище, Березине у г. Борисов и г. Бобруйск, Припяти у г. Мозырь, ее притоках реках Цна у д. Дятловичи и Уборть у д. Краснобережье.

Температура воды в реках и водоемах составляет 2-14°C.

В ближайшие дни сохранится рост уровней воды весеннего половодья на Западной Двине, Днепре, Березине и Соже, на остальных реках будут отмечаться колебания уровней воды.