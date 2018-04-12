Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 12 апреля Облачно с прояснениями. В отдельных районах, преимущественно по южной половине республики, кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный порывистый. Максимальная температура воздуха +10..+16°C, по юго-западу +17..+20°C. В Минске без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер восточный порывистый. Температура воздуха утром +2..+4°C, днем около +11°C, вечером +8..+10°C.

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▪ Опубликовано 12.04.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32143 | Новости в RSS.

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