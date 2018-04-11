Погоду будет определять периферия антициклона, сформированного в холодной воздушной массе

12 апреля погоду Беларуси в основном будет определять периферия антициклона, сформированного в холодной воздушной массе, лишь по южной половине республики скажется влияние малоподвижного фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах, преимущественно по южной половине страны, кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -2..+4°С, во второй половине дня повысится до +10..+16°С; по юго-западу ночью +5..+10°С, днем +17..+20°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

13-14 апреля Беларусь останется на периферии антициклона, смещающегося с Финляндии на Московскую область, 14 апреля в западных районах страны скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. 13 апреля преимущественно без осадков. Ветер восточный умеренный, днем по юго-западу страны, порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+4°С, максимальная днем +11..+17°С; в юго-западных районах ночью +5..+8°С, днем +18..+22°С.

14 апреля преимущественно без осадков, лишь местами по западу республики пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный умеренный, днем по юго-западу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+5°С, максимальная днем +12..+18°С; в юго-западных районах ночью +6..+10°С, днем +19..+21°С.