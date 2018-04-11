Продолжится формирование максимальных уровней воды весеннего половодья

В истекшие сутки очистились ото льда водоёмы и река Западная Двина в районе г. Сураж. В настоящее время ледяные образования на водных объектах страны практически отсутствуют.

Рост уровней воды весеннего половодья сохраняется на Западной Двине с суточной интенсивностью до 46 см за сутки, Днепре – до 29 см, Березине – до 7 см, Соже – до 12 см. Колебания уровней воды (1-6 см за сутки) наблюдаются на Немане и Западном Буге, спад уровней воды (3-5 см за сутки) сохраняется на Вилии, ровный ход уровней воды отмечается на Припяти. На большинстве рек уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.

Уровни воды превышают опасные высокие отметки на Припяти у д. Черничи и г. Петриков, ее притоке реке Случь у д. Ленин, притоке Днепра реке Друть у д. Городище и притоке Сожа реке Проня у д. Летяги.

Уровни воды близки к опасным высоким отметкам на Немане у г. Столбцы и его притоке реке Щара у г. Слоним, Березине у г. Бобруйск, Припяти у г. Мозырь, ее притоках реках Цна у д. Дятловичи и Уборть у д. Краснобережье.

В ближайшие дни продолжится формирование максимальных уровней воды весеннего половодья на Западной Двине, Днепре, Березине и Соже, на притоках указанных рек будет происходить в основном спад уровней воды. На реках бассейнов Немана, Вилии, Западного Буга и Припяти будут отмечаться колебания уровней воды.