Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 11 апреля Прохладная погода. Преимущественно без осадков, лишь местами в юго-западных районах республики кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный порывистый. Максимальная температура воздуха +9.. +14°С, по югу страны +15 ..+18°С. В Минске сегодня: без осадков. Температура воздуха утром +3.. +5°С, днем около +11°С, вечером.. +8 +10°С.

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▪ Опубликовано 11.04.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32139 | Новости в RSS.

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