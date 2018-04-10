Ожидается более прохладная погода

11 апреля погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять периферия скандинавского антициклона, сформированного в холодной воздушной массе, лишь по юго-западу страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь местами в юго-западных районах республики пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный, северо-восточный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, по северу +1..+3°С; максимальная днем +9..+15°С, по юго-западу +16..+18°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

12-13 апреля погоду в Беларуси по прежднему в основном будет формировать периферия скандинавского антициклона, а в юго-западной части страны скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта.

12 апреля ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах, преимущественно по юго-западной половине страны, пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2..+5°С, днем +9..+16°С; в юго-западных районах ночью +6..+10°С, днем +17..+20°С.

13 апреля преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в отдельных районах по юго-западу республики возможны кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2..+5°С, днем +13..+19°С; в юго-западных районах ночью +6..+10°С, днем +20..+23°С.