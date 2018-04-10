На большинстве рек продолжится формирование максимальных уровней воды весеннего половодья

Редкий ледоход наблюдается на Западной Двине в районе г. Сураж. Ледяной покров сохраняется на озерах Дривяты, Нарочь и Лукомское, водохранилище Чигиринское, здесь лед тает на месте, наблюдаются трещины и разводья. Выходить на лед нельзя.

Рост уровней воды сохраняется на Западной Двине с суточной интенсивностью до 77 см за сутки, Западном Буге – до 7 см, Днепре – до 12 см, Березине – до 7 см, Соже – до 13 см. Колебания уровней воды (2-10 см за сутки) отмечаются на Немане, спад уровней воды (2-5 см за сутки) наблюдается на Вилии. На большем протяжении Припяти отмечается ровный ход уровней воды, а в верховье реки и на отдельных ее притоках наблюдается незначительный их рост. На большинстве рек уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.

Уровни воды превышают опасные высокие отметки на Припяти у д. Черничи и г. Петриков, ее притоке реке Случь у д. Ленин, притоке Днепра реке Друть у д. Городище и притоке Сожа реке Проня у д. Летяги.

Уровни воды близки к опасным высоким отметкам на Немане у г. Столбцы и его притоке реке Щара у г. Слоним, Березине у г. Бобруйск, Припяти у г. Мозырь, ее притоках реках Цна у д. Дятловичи и Уборть у д. Краснобережье.

В ближайшие дни на большинстве рек продолжится формирование максимальных уровней воды весеннего половодья. На озерах и водохранилищах будет происходить дальнейшее разрушение ледяного покрова.