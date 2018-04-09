 

Метеоновости

Штормовое гидрологическое оповещение об опасном явлении

На реке Неман у г. Столбцы уровень воды приблизился к опасному высокому значению.

В ближайшие дни уровень воды может достичь и превысить опасное высокое значение, при превышении которого ранее отмечались затопления жилых домов и подворий в Столбцовском районе Минской области.


Поделиться новостью «Штормовое гидрологическое оповещение об опасном явлении»

▪ Опубликовано 09.04.18 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32131

Условия републикации «Штормовое гидрологическое оповещение об опасном явлении».

 → ВСЕ НОВОСТИ 

 

 

 

 

 

Новости на старой версии сайта: Штормовое гидрологическое оповещение об опасном явлении.

 

 

 

 