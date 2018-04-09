Штормовое гидрологическое оповещение об опасном явлении

На реке Неман у г. Столбцы уровень воды приблизился к опасному высокому значению.

В ближайшие дни уровень воды может достичь и превысить опасное высокое значение, при превышении которого ранее отмечались затопления жилых домов и подворий в Столбцовском районе Минской области.