Метеоновости
Штормовое гидрологическое оповещение об опасном явлении
На реке Неман у г. Столбцы уровень воды приблизился к опасному высокому значению.
В ближайшие дни уровень воды может достичь и превысить опасное высокое значение, при превышении которого ранее отмечались затопления жилых домов и подворий в Столбцовском районе Минской области.
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▪ Опубликовано 09.04.18 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32131
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