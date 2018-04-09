Похолодает, пройдут кратковременные дожди

10 апреля Беларусь в основном будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, лишь в северных районах скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Ночью по северо-западу, днем преимущественно в северо-восточных районах республики кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, днем с переходом на западный: ночью и утром порывистый, днем умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +6..+11°С, во второй половине дня повысится до +15..+21°С, по юго-западу до +24°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем существенно не изменится.

11 апреля погодные условия в основном будет определять малоподвижный атмосферный фронт, медленно перемещающийся с северо-востока на юго-запад республики. Похолодает. В отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, восточный, умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем +10..+15°С; в южных районах ночью +9..+12°С, днем +16..+20°С.

12 апреля погоду в основном будет формировать периферия скандинавского антициклона, смещающегося с юга Финляндии на Центральные районы Европейской части России. Ночью и утром в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..+5°С, максимальная днем +10..+16°С; в южных районах ночью +6..+10°С, днем +17..+19°С.