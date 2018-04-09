На большинстве рек уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму

К настоящему времени практически очистились ото льда реки бассейнов Западная Двина и Сож, редкий ледоход отмечается лишь на Западной Двине в районе г. Сураж. Ледяной покров сохраняется на озерах Дривяты, Нарочь, Червоное и Лукомское, водохранилищах Заславское и Чигиринское, здесь лед тает на месте, наблюдаются трещины и разводья. Выходить на лед нельзя.

Рост уровней воды сохраняется на Западной Двине с суточной интенсивностью до 132 см за сутки, в верховье Немана – до 20 см, Западном Буге – до 9 см, Днепре – до 10 см, Березине – до 9 см, Соже – до 29 см. На Вилии и большем протяжении Немана наблюдается спад уровней воды с интенсивностью 1-8 см за сутки. На большем протяжении Припяти отмечается ровный ход уровней воды, а в верховье реки и на отдельных ее притоках наблюдается незначительный их рост. На большинстве рек уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.

Уровни воды превышают опасные высокие отметки на Припяти у д. Черничи и г. Петриков, ее притоке реке Случь у д. Ленин, притоке Днепра реке Друть у д. Городище и притоке Сожа реке Проня у д. Летяги.

На притоке Припяти реке Уборть у д. Краснобережье уровень воды 8 апреля достиг опасного высокого значения, однако в настоящее время здесь наблюдается спад уровня воды с суточной интенсивностью 1 см за сутки.

Уровни воды приблизились к опасным высоким отметкам на Немане у г. Столбцы и его притоке реке Щара у г. Слоним, Березине у г. Бобруйск, Припяти у г. Мозырь, ее притоке реке Цна у д. Дятловичи.

В ближайшие дни на большинстве рек сохранится рост уровней воды.