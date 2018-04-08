прогноз погоды на день 8 апреля

Небольшая облачность. Без осадков. Ветер южный умеренный. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +12°С до +18°С, по юго-западу до +21°С. В Минске сегодня: без осадков. Температура воздуха утром +2..+6°С, днем +12.. +17°С, вечером +16..+12°С. Атмосферное давление будет слабо падать.