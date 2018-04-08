Метеоновости
прогноз погоды на день 8 апреля
Небольшая облачность. Без осадков. Ветер южный умеренный. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +12°С до +18°С, по юго-западу до +21°С. В Минске сегодня: без осадков. Температура воздуха утром +2..+6°С, днем +12.. +17°С, вечером +16..+12°С. Атмосферное давление будет слабо падать.
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▪ Опубликовано 08.04.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32126 | Новости в RSS.
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