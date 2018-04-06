Преимущественно без осадков

7 апреля погодные условия Беларуси будет определять антициклон, смещающийся с Западной Европы на территорию нашей страны. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью северо-западный умеренный до порывистого, днем - неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -3..+3°С, во второй половине дня повысится до +10..+16°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

8 апреля погоду будет формировать западная периферия антициклона, отходящего на Воронежскую область. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный с переходом на южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..+5°С, максимальная днем +13..+20°С.

9 апреля республика будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе. Ожидается без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, максимальная днем +16..+22°С, по юго-западу до +24°С.