В ближайшие дни рост уровней воды на реках сохранится

В настоящее время ледостав сохраняется лишь в верховье Западной Двины у г. Сураж, однако лед подняло, что предшествует вскрытию реки. Сплошной ледяной покров наблюдается также на озерах Дривяты и Нарочь, водохранилище Солигорское, здесь лед тает на месте, наблюдаются трещины. Выходить на лед нельзя.

Ледостав с закраинами отмечается на Западной Двине г. Улла, отдельных ее притоках и притоках Сожа, а также на озерах Лукомское и Червоное, водохранилищах Заславское, Вилейское и Чигиринское.

Рост уровней воды сохраняется на Западной Двине с суточной интенсивностью до 57 см за сутки, Немане – до 5 см, Вилии – до 10 см, Западном Буге – до 6 см, Днепре – до 35 см, Березине – до 12 см, Соже – до 33 см. На большем протяжении Припяти отмечается ровный ход уровней воды, а в верховье реки и на ее притоках наблюдается небольшой их рост с интенсивностью 1-3 см за сутки. На отдельных участках рек уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.

Уровни воды превышают опасные высокие отметки на Припяти у д. Черничи и г. Петриков, ее притоке реке Случь у д. Ленин и притоке Днепра реке Друть у д. Городище.

Уровни воды приблизились к опасным высоким отметкам на Припяти у г. Мозырь, ее притоках реках Уборть у д. Краснобережье и Цна у д. Дятловичи, Березине у г. Бобруйск и притоке Сожа реке Проня у д. Летяги.

В ближайшие дни рост уровней воды на реках сохранится. Вскроются Западная Двина в районе г. Сураж, ее приток река Дрыса в районе д. Дерновичи и приток Сожа река Беседь в районе д. Светиловичи.