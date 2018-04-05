Завтра кратковременные дожди, в выходные - без осадков

6 апреля погоду Беларуси будет определять атмосферный фронт. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный с переходом на западный: ночью умеренный, днем порывистый, местами по северо-западу страны до сильного. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +4..+10°С, во второй половине дня повысится до +10..+16°С, по юго-востоку до +17..+20°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

7 апреля страна будет находиться под влиянием антициклона, смещающегося с Западной Европы. Осадков не ожидается. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью северо-западный порывистый, днем восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..+3°С, максимальная днем +10..+15°С, по юго-западу до +17°С.

8 апреля погоду будет формировать западная периферия антициклона, уходящего на Воронежскую область. Сохранится сухая погода. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный с переходом на южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..+5°С, максимальная днем +13..+20°С.