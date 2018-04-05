Уровни воды превышают опасные высокие отметки на Припяти и ее притоке Случь

В истекшие сутки вскрылся приток Западной Двины река Оболь в районе д. Оболь.

В настоящее время сплошной ледяной покров сохраняется лишь в верховье Западной Двины у г. Сураж, а также на водохранилищах Заславское и Солигорское, озерах Дривяты и Нарочь. Местами лед подняло, в нем наблюдаются трещины, отмечается подвижка льда. Выходить на лед нельзя.

Ледостав с полыньями, закраинами и разводьями отмечается на Западной Двине г. Улла, Соже у г. Кричев, отдельных их притоках, а также на озерах Лукомское и Червоное, водохранилищах Вилейское, Чигиринское и Красная Слобода.

Рост уровней воды сохраняется на Западной Двине с суточной интенсивностью до 62 см за сутки, Немане – до 9 см, Вилии – до 17 см, Западном Буге – до 10 см, Днепре – до 61 см, Березине – до 10 см, Соже – до 59 см, Припяти – до 3 см. На отдельных участках рек уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.

Уровни воды превышают опасные высокие отметки на Припяти у д. Черничи и г. Петриков, ее притоке реке Случь у д. Ленин.

Уровни воды приблизились к опасным высоким отметкам на Припяти у г. Мозырь, ее притоках реках Уборть у д. Краснобережье и Цна у д. Дятловичи, притоке Днепра реке Друть у д. Городище и притоке Сожа реке Проня у д. Летяги.

В ближайшие сутки рост уровней воды на реках сохранится, будет происходить очищение русел рек от ледяных образований на реках бассейнов Западной Двины, Днепра и Сожа.