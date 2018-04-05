Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 5 апреля Облачно с прояснениями. В отдельных районах, преимущественно по северной половине республики, пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер южный порывистый. Максимальная температура воздуха днем будет колебаться от +12°C по северо-востоку до +22°C по югу страны. В Минске утром небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%), днем без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%) . Ветер южный порывистый. Температура воздуха утром +8..+10°C, днем +16..+18°C, вечером +14..+16°C.

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▪ Опубликовано 05.04.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32114 | Новости в RSS.

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