На реках бассейнов Западной Двины, Днепра и Сожа будет происходить дальнейшее разрушение ледяных образований

В истекшие сутки вскрылись Днепр в районе г. Речица и приток Западной Двины река Полота в районе д. Янково.

В настоящее время сплошной ледяной покров сохраняется на Западной Двине у г. Сураж и г. Улла, а также на водохранилищах Заславское и Солигорское, озерах Дривяты и Нарочь. Местами лед подняло, в нем наблюдаются трещины, отмечается подвижка льда. Выходить на лед нельзя.

Ледостав с полыньями, закраинами и разводьями отмечается на Соже у г. Кричев, отдельных его притоках и притоках Западной Двины, а также на озерах Лукомское и Червоное, водохранилищах Вилейское, Чигиринское и Красная Слобода.

Рост уровней воды сохраняется на реках бассейнов Западной Двины с суточной интенсивностью до 41 см за сутки, Немане – до 7 см, Вилии – до 13 см, Западном Буге – до 17 см, Днепре – до 86 см, Березине – до 7 см, Соже – до 33 см. На большем протяжении Припяти отмечается ровный ход уровней воды, а в верховье реки и на ее притоках наблюдается небольшой их рост с интенсивностью 1-3 см за сутки. На отдельных участках рек уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.

Уровни воды превышают опасные высокие отметки на Припяти у д. Черничи и г. Петриков, ее притоке реке Случь у д. Ленин. На Припяти у г. Мозырь, ее притоках реках Уборть у д. Краснобережье и Цна у д. Дятловичи уровни воды близки к опасным высоким отметкам.

В ближайшие сутки рост уровней воды на реках сохранится, на реках бассейнов Западной Двины, Днепра и Сожа будет происходить дальнейшее разрушение ледяных образований.