Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 4 апреля Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха +10..+16°C, по юго-западу +17..+19°C. В Минске переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха утром +3..+5°C, днем +14..+16°C, вечером +8..+10°C.

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▪ Опубликовано 04.04.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32110 | Новости в RSS.

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