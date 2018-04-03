Рост уровней воды на реках сохранится

В истекшие сутки вскрылись Днепр в районе г. Орша, Сож в районе г. Гомель и приток Западной Двины река Улла в районе д. Бочейково.

В настоящее время сплошной ледяной покров сохраняется на Западной Двине у г. Сураж и г. Улла, некоторых ее притоках, а также на водохранилищах Чигиринское, Заславское, Солигорское и озерах Дривяты, Нарочь, Червоное. Местами лед подняло, в нем наблюдаются трещины, отмечается вода на льду. Выходить на лед крайне опасно.

Ледостав с полыньями, закраинами и разводьями отмечается на Днепре у г. Речица и Соже у г. Кричев, на отдельных их притоках и притоках Западной Двины, а также на озере Лукомское и водохранилищах Вилейское, Красная Слобода.

Почти повсеместно наблюдается рост уровней воды, на реках бассейнов Западной Двины с суточной интенсивностью до 69 см за сутки, Немане – до 44 см, Вилии – до 31 см, Западном Буге – до 10 см, Днепре – до 82 см, Березине – до 20 см, Соже – до 126 см, Припяти – до 60 см. На отдельных участках рек уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.

Уровни воды превышают опасные высокие отметки на Припяти у д. Черничи и г. Петриков, ее притоке реке Случь у д. Ленин. На Припяти у г. Мозырь, ее притоках реках Уборть у д. Краснобережье и Цна у д. Дятловичи уровни воды близки к опасным высоким отметкам.

В ближайшие сутки рост уровней воды на реках сохранится, продолжится разрушение ледяных образований на реках бассейнов Западной Двины, Днепра и Сожа.