Установится теплая погода

3 апреля погодные условия на территории Беларуси будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью по северо-восточной половине, а днем по северо-западу страны скажется влияние фронтальных разделов. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью по северо-восточной половине республики кратковременный снег, мокрый снег. Днем преимущественно без осадков, лишь в северо-западных районах страны дожди. Ночью и утром местами слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, днем с переходом на южный умеренный, в первой половине ночи порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -4..+1°С, во второй половине дня повысится до +4..+10°С, по юго-западу +11..+14°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

Установится теплая погода.

4 апреля ночью погоду будет определять фронтальный раздел, смещающийся на восток, днем в основном область повышенного атмосферного давления. Ночью на большей части территории, днем по северо-востоку республики ожидаются кратковременные осадки, в основном дождь. В отдельных районах туман, ночью по северо-востоку слабый гололед. Ветер южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..+6°С, максимальная днем +8..+15°С, по юго-западу +16..+18°С.

5 апреля погоду обусловят теплые воздушные массы, перемещающиеся с юго-запада Европы. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, ночью слабый туман. Ветер южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, максимальная днем +11..+17°С, по юго-западу до +19°С.