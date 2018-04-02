Продолжается вскрытие рек

В истекший период (31 марта – 1 апреля) вскрылись Западная Двина в районе г. Полоцк и г. Верхнедвинск, Днепр в районе г. Могилев, г. Жлобин и г. Лоев, Березина в районе г. Березино и г. Бобруйск, Сож в районе г. Славгород и некоторые малые реки.

В настоящее время сплошной ледяной покров сохраняется на Западной Двине у г. Сураж, г. Улла и некоторых ее притоках, а также на водохранилищах Чигиринское, Заславское, Солигорское и озерах Дривяты, Нарочь, Червоное. Ледяной покров тает на месте, в нем наблюдаются трещины, отмечается вода на льду. Выходить на лед крайне опасно.

Ледостав с полыньями, закраинами и разводьями наблюдается на Днепре у г. Орша и г. Речица, Соже у г. Кричев и г. Гомель, на отдельных их притоках и притоках Западной Двины, а также на озере Лукомское и водохранилищах Вилейское, Красная Слобода.

На реках преобладает рост уровней воды с интенсивностью 1-51 см за сутки. На отдельных участках рек уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.

Уровни воды превышают опасные высокие отметки на Припяти у д. Черничи и г. Петриков, ее притоке реке Случь у д. Ленин. На Припяти у г. Мозырь и ее притоке реке Уборть у д. Краснобережье уровни воды близки к опасным высоким отметкам, до достижения опасных значений остается 16 см и 14 см соответственно, здесь возобновился рост уровней воды.

В ближайшие сутки рост уровней воды весеннего половодья на реках сохранится, продолжится разрушение ледяных образований на реках бассейнов Западной Двины, Днепра, Березины и Сожа.